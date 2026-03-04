Organizan los Premios Antiviguesas Distinguidas para celebrar la "discrepancia" ciudadana de Vigo

El Concello ya tiene competencia para la gala de Vigueses Distinguidos. El próximo 12 de marzo, elCafé Uf acogerá la I Edición de los Premios Antiviguesas Distinguidas, con el que asociaciones de la ciudad premiarán a aquellas organizaciones que trabajen por un Vigo más "justo".

La entrega de premios será a las 19:00 horas en este icónico local vigués, situado en el número 19 de la calle Placer. Esta iniciativa, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Vigo, distinguirá a aquellas organizaciones que, "desde la discrepancia" con el gobierno local, trabajan activamente por la ciudad.

Los premios surgen ante "un gobierno municipal que rechazó la participación ciudadana". Así, tratarán de darle voz y reconocer el trabajo de aquellas organizaciones que buscan conseguir "un Vigo socialmente justo, ambientalmente sustentable y urbanísticamente responsable".