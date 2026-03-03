Investigado un vecino de O Rosal (Pontevedra) por robos en vehículos: Sustrajo, entre otros, palas de pádel

Un joven de O Rosal, de 18 años de edad, está siendo investigado por la Guardia Civil de A Guarda por su presunta implicación en cinco delitos de hurto en interior de vehículos estacionados en la localidad guardesa.

El Instituto Armado ha detallado en una nota de prensa recogida por Europa Press que la investigación se inició tras recibir varias denuncias por delitos de hurto en un aparcamiento del municipio pontevedrés con similar modus operandi y ocurridos durante los días 20, 21, 22 y 23 de febrero.

Tras analizar las denuncias recibidas, los investigadores identificaron al presunto autor de los hechos procediendo a su investigación el día 27 de febrero.

Entre los efectos sustraídos se han recuperado dos palas de pádel marca Nox, con un valor aproximado de 250 euros. Con todo, las diligencias han sido entregadas en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Tui.