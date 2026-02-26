Vázquez Almuíña: "La Arribada es la reivindicación de Baiona como enlace entre Europa y América"

La Festa da Arribada de Baiona abre en la provincia el ciclo de fiestas históricas y, además, de una manera especial, cumpliendo tres décadas de vida. Parece este un buen motivo para repasar, entre otros, que supone para esta localidad este evento tan arraigado y popular o qué cambios tendrá -dentro de que una recreación histórica, por su naturaleza, no puede sufrir muchos- esta próxima edición.

Por otro lado, pasado el ecuador del mandato, el regidor baionés, Jesús Vázquez Almuiña hace balance y marca unos desafíos ajustados a la realidad de una localidad como la que dirige: Mejorar la comunicación y la conectividad de Baiona son ejes centrales.

La Arribada marca el inicio de las fiestas históricas en este 2026 cumpliendo 30 años, ¿habrá algún cambio o novedad dentro de ese ajustarse a la norma que marcan las celebraciones de este tipo?

Todos los años hacemos algún cambio, dentro de, como bien dices, esa base histórica que es inamovible lógicamente. Lo que nosotros tratamos es de revivir un burgo medieval y, desde ahí, vamos modificando las actividades, sobre todo, las dedicadas a los más jóvenes. Este año vamos a tener 32 juegos clásicos gallegos tradicionales en el gran parque de La Palma. Habrá nuevas conferencias en las que se pondrá de relevancia lo importante de este hecho, del descubrimiento de América. Entre otras cuestiones, pues cómo cambió la alimentación de la época al introducir los productos nuevos que llegaban de América o cómo influyó la relación entre ambos continentes. Año a año vamos enriqueciendo la fiesta, que queremos que sea un evento familiar en el que, simplemente, paseando por la calle, te dejes sorprender.

Es una de las pocas fiestas con sello de Interés Internacional.

Hay pocas en España y pocas relacionadas con un tema como este, que no es ni religioso ni bélico. La nuestra es una fiesta de acogida, de gente que llega tras un largo viaje a Europa.

Siempre se busca, por parte de las fiestas históricas, ir incrementando la categoría: De Interés Local a Gallego, de este a Nacional y, por último, a Internacional. Sin embargo, ¿en qué punto es necesario encontrar un equilibrio para huir de la masificación?

En Baiona contamos con una gran ventaja, que es que tenemos un pueblo con áreas amplias para disfrutar: El casco histórico, la playa, o el parque de La Palma, que es un parque, en comunicación con el Parador, de grandes dimensiones. También el propio Parador, con sus murallas. Nosotros en Baiona convivimos con mucha gente y visitantes, especialmente, en verano. Estas fechas, antiguamente, eran bajas en cuanto a la afluencia de personas y con La Arribada recuperamos ese nivel de verano. También quiero mencionar aquí el Camino Portugués de la Costa, que está funcionando muy bien en este contexto. Entonces en Baiona no tenemos esa sensación de saturación.

Fiesta de la Arribada de Baiona Concello de Baiona

¿Reforzarán las conexiones con Baiona para esas fechas especiales para dejar el coche a un lado?

Sí, hemos tratado de que se pueda venir en barco desde Vigo y desde Panxón. También se puede acudir en autobús desde Porto do Molle, contamos con lanzaderas. Tratamos de evitar esas aglomeraciones incómodas reduciendo la afluencia de vehículos y contando con esos espacios amplios que hemos mencionado.

Precisamente, en cuanto a espacios, ¿se ampliará la extensión de la fiesta?

Sí, en el Parque de La Palma. Lo hemos hecho para juegos tradicionales gallegos. Nos interesa mucho que los niños estén entretenidos y que no tengan esa presión de la gente.

Hablamos de desestacionalización, de impronta cultural, ¿qué supone para Baiona La Arribada?

Para nosotros son muchas cosas y muy importantes, pero una de ellas es la reivindicación de Baiona como enlace entre Europa y América. También el orgullo de nuestra historia: Hace 533 años ya estábamos ahí y ya éramos importantes entonces.

Cambiando de tercio hacia lo municipal, ¿en qué punto está la demanda de suelo industrial necesario para Baiona?

Nosotros tenemos en el Plan General un espacio dedicado a zona industrial, no pesada y sin incidencia medioambiental. Estamos en conversaciones con la Xunta, hemos tenido la primera reunión con María Jesús Lorenzana para iniciar el anteproyecto, el desarrollo en fases... No queremos hacer una gran zona industrial, pero sí una que dé salida a las empresas de nuestros sectores. En Porto do Molle o en A Pasaxe hay cierta saturación, con lo que Baiona podría ser una alternativa para este tipo de empresas que no dañen el medioambiente y puedan ser buenas para la comarca.

En cuanto al turismo, siendo Baiona un enclave importante en este sentido, ¿en qué punto se encuentra la localidad en cuanto a la proliferación de viviendas turísticas?

No tenemos mucho piso turístico a diferencia de otros lugares. En Baiona no tiene ese peso. Lo que estamos tratando es de desarrollar el Plan General y crear más vivienda, porque es cierto que hay demanda de gente que quiere vivir en Baiona o bien todo el año o parte del mismo. Hace poco cedimos una parcela municipal a la Xunta para que construya viviendas de Protección Oficial en Baiona.

Alfonso Rueda, Luis López y Jesús Vázquez Almuíña. Diputación de Pontevedra

¿Y en cuanto a la concesión del servicio de autobús interurbano y para conectar Baiona con lugares importantes como la Universidade de Vigo?

Con la nueva concesión, hemos dado la información a la Xunta de las necesidades que hay. Estos años se ha creado un elemento muy importante que es el Hospital Álvaro Cunqueiro y también la Universidade de Vigo es un punto crucial. Baiona tiene una fuerte demanda de movilidad y queremos que se potencie eso en el nuevo contrato. Todo coordinado en el Área Urbana Val Miñor -la ciudad de los 15 minutos- y queremos homogeneizar la comunicación entre los tres ayuntamientos. Queremos unificar con un área de servicio único para el taxi O Val Miñor.

¿Qué balance hace, hasta el momento, de su gestión municipal?

Pienso que es muy positiva para el desarrollo de Baiona. Me encontré un pueblo paralizado y con muy pocos servicios y, en estos primeros años, hemos intentado atraer muchas inversiones para poner en valor la preciosa villa que tenemos. Faltan tiempos para concretar esos proyectos, pero el camino es el adecuado. Queremos que se vea que Baiona es buena para vivir y para invertir. Queremos dar mejores servicios a los ciudadanos y esa es la vía a seguir.

¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene Baiona?

Creo que la movilidad sostenible es fundamental. También la conexión con todo el Val Miñor. La vivienda también nos preocupa, como al resto de España, pero tenemos posibilidad para construir más inmuebles. Por último, cuidar el medioambiente, que es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.