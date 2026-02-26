PP a Caballero avances reales para que Vigo sea sede del Mundial 2030: "No puede ir a Madrid de paseo"

El PP de Vigo ha reafirmado este jueves su apoyo a que Vigo sea sede del Mundial 2030 pero ha advertido al alcalde de que, de cara a su reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, tiene "deberes" y que no puede ir a Madrid "solo de paseo".

En una intervención ante los medios de comunicación ante las obras de la grada de Gol del estadio de Balaídos, la presidenta del PP vigués y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha exigido que "no vuelva a

suceder" lo mismo que hace unos meses, cuando Caballero acudió a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas, para exigir la inclusión de Vigo en la lista de sedes candidatas, pero volvió de esa visita con las manos vacías.

Al respecto, ha manifestado que a lo largo de casi un año no se ha producido ni un solo avance sobre la candidatura de Vigo, por lo que ha propuesto Caballero que "rectifique" su postura y busque "abrir vías de interlocución desde el diálogo y el entendimiento".

Asimismo, Luisa Sánchez ha recordado el apoyo del PP de Vigo a que la ciudad sea sede del Mundial 2030, tanto con declaraciones públicas como a través de dos mociones presentadas en el pleno municipal y que fueron tumbadas por el PSOE. "Lo dije desde el minuto uno, cuando se presentó la candidatura, a pesar de que haya quien quiere reescribir el pasado y engañar a la ciudad", ha precisado.

"Todos tenemos que remar en la misma dirección para alcanzar el objetivo. La Diputación de Pontevedra ya ha dicho que pondrá de su parte para hacer realidad aquellas obras enmarcadas en la candidatura. La Xunta de Galicia, lo mismo. El Concello de Vigo, lo mismo, solo faltaba. Pero aquí hay alguien que parece que se quiere escaquear: el Gobierno de España", ha insistido la presidenta del PP de Vigo.