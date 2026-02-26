Caballero, sobre el antiguo zoo de Vigo: "Lo cerramos, era la tortura de los animales salvajes"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este jueves una nueva etapa en lo que tiene que ver con el antiguo zoo de la ciudad, ubicado en A Madroa y reconvertido en Vigo Nature, un espacio lúdico sobre la naturaleza.

En este lugar se proporcionarán los recursos idóneos "para el conocimiento del medioambiente" y "para disfrutar de un sitio tan extraordinario". Este enclave albergará, en palabras del regidor, actividades "entretenidas, divertidas y amables", pero también otras relacionadas con el conocimiento en la materia y dirigidas al público escolar.

Uno de los espacios será un aula de supervivencia, con herramientas, tal y como explicó Caballero, para "sobrevivir en situaciones complejas". Además, se creará un aula de espeleología y se pondrá el auditorio en funcionamiento con nuevas exhibiciones. Habrá, también, un parque y una tirolina para menores de seis años, entre otras.