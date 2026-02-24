Vigo acoge un concierto para celebrar el 25 aniversario de la Orquesta Folk de Galicia Son de Seu Concello de Vigo

El sábado 9 de mayo a las 20:30 horas, el Auditorio Mar de Vigo acogerá el concierto organizado para conmemorar el 25º aniversario de la Orquesta Folk de Galicia Son de Seu. "Que todo Vigo acuda", animó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

"Quiero que Vigo tome conciencia de la gran orquesta que tenemos", insistió el regidor, adelantando que en el concierto participarán Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xabier Díaz y Rodrigo Romaní.

Durante el evento de presentación, que tuvo lugar este martes, el compositor Anxo Pintos destacó la "emoción" que supone alcanzar los 25 años de actividad y celebrarlo con un concierto que contará con la actuación de artistas de proyección internacional, lo que lo convertirá "en una celebración única y singular".

Por su parte, el presidente de la Fundación, tras poner en valor el apoyo del Concello a todas las formaciones musicales de Vigo dentro de un "hábitat musical espléndido", recordó que la orquesta, compuesta por 60 músicos, cuenta con secciones de gaita, pandereteiras, zanfonas, arpa céltica, violín folk, requintas, buzukis, contrabajo y percusión. "Es una orquesta con ambición profesional", recalcó Pintos.

Caballero estuvo acompañado en la presentación por la teniente de alcalde, Carmela Silva; el concejal de Cultura, Gorka Gómez; el presidente de la Fundación de la orquesta Son de Seu, Anxo Pintos; el director de la formación, Xaquín Xesteira; y la técnica del departamento de música tradicional de ETRAD, Begoña Riobó.