Esquerda Unida propone dar prioridad peatonal en el entorno del Mercado vigués de As Travesas

Esquerda Unida registró este martes en el Concello de Vigo una propuesta para reforzar la seguridad vial en las inmediaciones del Mercado de As Travesas, concretamente en el espacio comprendido entre los pasos de peatones de Camiño de Espedrigada, Luís Seoane y la Avenida da Florida.

Según recoge Europa Press, la formación plantea que se establezca prioridad peatonal en todo el ámbito y que esta condición quede debidamente señalizada. Asimismo, propone la instalación de un pavimento diferenciado con adoquines, elevado, con el objetivo de obligar a los vehículos a reducir la velocidad.

Además, solicita que se estudie la regulación del tráfico en la Avenida da Florida para evitar que los vehículos procedentes de ambos sentidos se incorporen simultáneamente al Camiño de Espedrigada, una situación que consideran potencialmente peligrosa.