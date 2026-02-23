La Asociación Érguete atendió a 7.500 personas en el aniversario de su fundación

La Asociación Viguesa Érguete cumplía en 2025 los 40 años de su fundación, por lo que el balance de este pasado curso ha sido especial: Más concretamente, la entidad viguesa dirigió su labor a unas 7.500 personas por medio de siete programas específicos.

Más concretamente, se trabajó en prisiones y en las calles, pero también en los colegios por medio de iniciativas de concienciación: "É unha cifra ao nivel de anos previos e estamos moi orgullosas", aseguró Elvira Rivas, coordinadora de la asociación.

Una de las partes más importantes del trabajo realizado ha tenido que ver con la prevención, pues la prioridad es "concienciar ás novas xeracións sobre como pode cambiar a vida unha adicción, á vez que lles dotamos de ferramentas para saber dicir que non e ter un ocio saudable", dice la coordinadora.

Gran parte de estas personas recibieron servicio preventivo, pero, además, 840 con algún tipo de adicción percibieron asesoramiento jurídico gratuito. 35 personas, por otro lado, residieron en viviendas de acogida y más de 200 usuarios con conductas adictivas y problemas legales asociados -también adolescentes- recibieron un seguimiento individualizado.

Por su parte, la Oficina É Muller atendió a 150 mujeres con problemas de adicciones y se creó un servicio psicológico enfocado a trabajar las relaciones de dependencia. Además, la asociación ha reforzado su presencia en los centros penitenciarios de A Lama y Teixeiro.

Na entidade tamén dan especial relevancia a que se atendeu a miles de persoas, mentres se homenaxeaba a historia das nais e o seu legado cunha exposición no MARCO de Vigo, unha gala con máis de 900 persoas no Teatro Afundación, unha gran carreira na cidade e outras actividades.