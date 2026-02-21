Incendio en la Universidade de Vigo: el fuego ha afectado a un prototipo del equipo UVigo Motorsport

Un incendio producido esta madrugada en el campus de la Universidade de Vigo ha afectado a un prototipo de la escudería universitaria UVigo Motorsport, aunque no se han registrado heridos.

Según ha informado el 112 Galicia a Treintayseis, el aviso se recibió por parte de un particular minutos antes de las 02:00 horas que advertía que estaba ardiendo un anexo al edificio de la Escuela de Ingeniería Industrial en el que se guardaban pinturas y disolventes, entre otros materiales.

Se dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Bomberos de Vigo, que fueron los encargados de sofocar el incendio. Posteriormente, informaron de que se trataba de un espacio de unos 20 metros cuadrados y que había ardido un prototipo de uno de los vehículos en el que trabajaba la escudería universitaria UVigo Motorsport.

La causa del fuego podría ser un horno para piezas de fibra de carbono que se habría quedado encendido durante la noche.