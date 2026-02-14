El visitante más esperado: El sol regresa a Vigo y llena de vida este sábado de Entroido y enamorados

Tuvo que llegar el Día de los Enamorados para que en Vigo dejase de llover. Este sábado, fecha central del ciclo del Entroido, no lloverá por fin, y parece que los vigueses podremos salir a disfrutar del aire libre.

Con todo, esta situación no durará demasiado, pues se espera que, en las próximas horas, vuelva a reinar la inestabilidad, especialmente ya de cara a este domingo, día 15 de febrero. Pero la buena noticia es que quedan por delante más de 12 horas para disfrutar de un cielo despejado, aunque, eso sí, habrá que abrigarse.

Sale el sol en Vigo, a 14 de febrero de 2026. P.P.F.

Según MeteoGalicia, hoy los cielos estarán despejados con una alternancia de nubes y de claros. Las temperaturas oscilarán entre los ocho grados y los 14.

Con todo, mañana domingo volverá la inestabilidad. Las lluvias serán débiles, pero no será posible salir a la calle sin los paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los nueve y los 15 grados.

De cara a la próxima semana seguirá lloviendo. Según las primeras previsiones, las lluvias se producirán en forma de orballo.