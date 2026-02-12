Vitrasa refuerza el servicio de autobuses para celebrar el Entroido en Vigo

Un autobús de Vitrasa en una imagen de archivo. Concello de Vigo

Ante la celebración del Entroido 2026 en Vigo, la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Vigo, Vitrasa, reforzará las frecuencias en aras de favorecer trayectos "seguros, accesibles y sostenibles".

Más concretamente, los días 13, 14 y 16 de febrero estarán operativas, como viene siendo habitual, las líneas nocturnas N1, C1 y N4. Además, como refuerzo especial, la línea C1 duplicará su frecuencia el día 13 y el 14, es decir, estos autobuses pasarán cada 15 minutos.

Vitrasa ha animado a los vigueses a hacer "uso del transporte público" durante el Entroido y recuerda que la información sobre horarios y recorridos se puede consultar en la propia web de la concesionaria.