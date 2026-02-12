Vigo mejorará los accesos a la ermita de A Guía "potenciando el espacio para los peatones"

La Xunta de Goberno Local aprobará este viernes el proyecto de humanización de los accesos a la ermita de A Guía, en el barrio de Teis, con la que se potenciará "el espacio para el peatón frente al coche".

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha añadido que esta recuperación y mejora del espacio urbano consistirá en una actuación sobre 200 metros, con un ancho variable de entre 5 y 10 metros, lo que supone una superficie de 3.096 metros cuadrados.

Se ejecutarán los siguientes trabajos:

Demolición de la estructura en voladizo de la pasarela peatonal.

Demolición de la antigua cafetería y acondicionamiento del camino que da acceso a la misma.

Redistribución del vial con una nueva sección transversal, transformándolo en un espacio de prioridad peatonal con tráfico vehicular restringido.

Renovación del pavimento del vial en hormigón y repavimentación de la rampa de acceso al cruceiro.

Renovación de la red de iluminación e instalación de una nueva iluminación tipo LED.

Instalación de una nueva red eléctrica para poder independizar el alumbrado.

Instalación de una nueva red semafórica para la regulación del tráfico.

Instalación de red de riego.

Instalación de barandilla, mobiliario y plantación de vegetación.

Una "obra importantísima", ha destacado Caballero, que tendrá una inversión de 638.000 euros y un plazo de ejecución estimado de 5 meses.