Vecinos del barrio vigués de Teis denuncian el mal estado del pavimento: "Da miedo pasar por aquí"

El mal estado del pavimento en Vigo es un problema que persiste en numerosos barrios, y el de Teis no es la excepción. Los vecinos denuncian la presencia de socavones en varias calles, especialmente en la calle Sanjurjo Badía, la principal arteria del barrio, que se encuentra en un estado "lamentable", con numerosos agujeros y parches.

Otra vía afectada es la Rúa Toural de Abaixo, donde desde hace semanas se ha abierto un importante agujero que pone en riesgo la seguridad de los peatones. "Es una calle poco iluminada y por la noche resulta peligroso", explica una vecina, que reconoce sentir miedo de transitar por la zona por el riesgo de que la carretera ceda. Ante esta situación, un residente colocó un cono dentro de la abertura para señalizar el peligro y evitar posibles accidentes.

Por su parte, la Rúa Purificación Saavedra también presentaba un socavón que dificultaba el paso de vehículos, aunque esta semana el Concello ya ha procedido a parchearlo, mejorando la seguridad en la vía.

"No es un hecho aislado"

Se trata de una situación que ya fue denunciada a principios de esta semana por el Partido Popular vigués a raíz de un hundimiento de grandes dimensiones en la calle Velázquez Moreno, en el centro de Vigo. En una nota de prensa remitida a los medios, el partido de la oposición reclamó al gobierno de Caballero que ponga en marcha un plan de renovación integral de calles "ante el deterioro que presentan por la falta de conservación y mantenimiento a lo largo de todo su mandato".

"Lo ocurrido en Velázquez moreno no es ni mucho menos un hecho aislado en la ciudad. Más bien al contrario porque en los últimos meses hemos asistido a una retahíla de socavones en distintos puntos de Vigo consecuencia de 18 años de falta de mantenimiento y conservación por parte del gobierno de Abel Caballero", ha remarcado la presidenta del partido en la ciudad de Vigo, Luisa Sánchez.

"Solo en el último mes, se han registrado socavones en Doctor Carracido, Vázquez Varela con Pizarro. Pero también en parroquias como Teis, Lavadores o Coruxo. De hecho, este mismo lunes han acudido a Cesáreo Vázquez, en San Miguel de Oia, una calle cuyo arreglo lleva esperando varios años y que también se ha hundido a la altura del número 63, dejando un socavón con gran peligro para los vehículos", enumeran los populares.