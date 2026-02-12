El PP de Vigo una solución urgente ante los daños estructurales en viviendas sociales de la calle Aragón

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido una "solución inmediata" al Gobierno central ante los daños estructurales que presentan los bloques de viviendas que se vendieron en el entorno de la calle Aragón y que ahora se destinarán a alquiler a través de Casa 47. En concreto, la popular hace referencia a una decena de pisos en la calle Bailén que fueron comprados a precio de mercado hace un año, antes de que la Sareb paralizase la comercialización y destinase las viviendas restantes a alquiler.

Según ha denunciado Sánchez, los nuevos propietarios han denunciado "desperfectos estructurales y vicios ocultos en la construcción ante los que la Sareb ha echado balones fuera, desentendiéndose de las reclamaciones presentadas".

"En los últimos días todos hemos visto el lamentable estado en el que se encuentran esos pisos. Lo han denunciado ante las cámaras los propietarios que de buena fe compraron a precio de mercado antes de que el denominado banco malo decidiese introducir esa promoción dentro del programa Casa 47 de alquiler social", ha recordado Luisa Sánchez, que también ha reprochado el "silencio cómplice" de Abel Caballero .

"No hemos escuchado ni una sola palabra de Caballero exigiendo al Ministerio de Vivienda y a la Sareb que cumplan con su obligación y aporten una solución urgente a este problema, que no solo afecta a quien ya está viviendo allí sino también a los futuros inquilinos de Casa 47", ha recordado. En esta línea, la popular ha reiterado en que Casa 47 no ofrece "ni vivienda social ni asequible" puesto que lo que plantea son alquileres a una media de 667 euros y, en el caso de la calle Aragón, se trata además de viviendas vacías, sin cocina y sin amueblar.

Eso se suma a los graves problemas que presentan los pisos, tanto los que se destinarán a alquiler como los adquiridos hace un año por una decena de propietarios. "A 3.000 euros el metro cuadrado. Es inaceptable que el gobierno de España presente como un éxito social un proyecto que ofrece pisos que presentan una serie de taras muy graves. Pero más indignante es que haya hecho oídos sordos ante las reclamaciones de quienes ya están viviendo allí y los haya dejado tirados", ha señalado la presidenta popular.

Por todo ello, Luisa Sánchez ha exigido al alcalde de Vigo que "presione y exija" al Gobierno que repare todos los desperfectos que presentan las viviendas de la calle Aragón, para "ofrecer una solución a los inquilinos que hoy se sienten estafados y abandonados, pero también a los futuros alquilados para que puedan disponer de viviendas en unas condiciones dignas". "Porque a día de hoy no están para entrar a vivir", ha puntualizado.



