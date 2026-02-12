El PP de Vigo exige revisar "cuanto antes" los daños causados por el temporal en la ciudad

El temporal derrumba la duna de A Calzoa y deja en riesgo el ecosistema de Vigo Instagram Sons da Calzoa

El PP de Vigo ha reclamado al gobierno de Caballero que revise "cuanto antes" a los posibles daños que haya causado la larga sucesión de temporales en la ciudad.

Entre las incidencias provocadas por el mal tiempo de las últimas semanas, los populares han destacado el colapso de las dunas en la playa de A Calzoa, desprendimientos de elementos en fachadas o luces navideñas y numerosos derribos de árboles y ramas.

"En la ciudad existen lugares que representan un peligro tras verse afectados por las inclemencias meteorológicas, entre ellos la entrada al campo de fútbol de A Guía, donde un árbol de gran tamaño ha crecido prácticamente tumbado sobre la entrada al recinto. A escasa distancia se ha desplomado un talud por lo que los vecinos han solicitado al Concello que supervise su estado y verifique si existe o no riesgo de desplome", han denunciado desde el partido de la oposición.