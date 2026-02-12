El Gran Peña FC y el Club Sieiro serán nombrados Vigueses Distinguidos

La lista de galardonados con el distintivo de Vigués Distinguido va completándose con las últimas incorporaciones, en este caso, del ámbito deportivo. Abel Caballero anunció este jueves que el Gran Peña Fútbol Club y el Club Sieiro recibirán este galardón en la gala que se celebrará el próximo mes de marzo.

Sobre el Gran Peña, Caballero recordó que se trata de un club centenario e histórico de la ciudad que compite en la Tercera Federación -Grupo 1-. "Además está muy vinculado con el Celta", precisó el regidor.

Por otro lado, como ya se había anunciado, el circuito de carreras Run Run Vigo será nombrado Vigués Distinguido: "Llevamos 17 años de circuito, miles y miles de corredores. Solo en 2025 participaron 18.000", enumeró el alcalde vigués.

Por último, la asociación deportiva "pionera" Club Sieiro, nacida en 1998, también será reconocida por su contribución, entre otros ámbitos deportivos, a la gimnasia artística y acrobática o al trampolín.