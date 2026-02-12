Detenido un vecino de 55 años de A Guarda (Pontevedra) que llevaba 50 gramos de cocaína encima

Un hombre de 55 años de edad que llevaba encima unos 50 gramos de cocaína ha sido detenido este jueves por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra a Europa Press, el hombre, vecino de A Guarda, fue identificado por una patrulla cuando caminaba por la calle. Al percatarse de la presencia policial, aceleró el paso y adoptó una "actitud esquiva y sospechosa".

Los agentes procedieron a darle el alto, ya que conocían sus antecedentes por tráfico de drogas y como consumidor de estupefacientes. Cuando revisaron la bandolera que portaba, encontraron dos papelinas de heroína y cocaína, así como un trozo de sustancia envuelta en un plástico termosellado, que resultó ser 50 gramos de cocaína en roca.

Por estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y este jueves fue puesto a disposición del tribunal de instancia, sección civil y de instrucción, plaza 2 de O Porriño.