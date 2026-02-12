El BNG de Vigo cuestiona la nueva ordenanza de licencias urbanísticas y presenta diez enmiendas

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha expresado su rechazo al proyecto de nueva ordenanza municipal para la tramitación de licencias urbanísticas, al considerar que podría suponer una "desregulación encubierta" y un debilitamiento de los controles en la ciudad.

Según el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, aunque comparte la necesidad de agilizar los procedimientos y reducir demoras, la propuesta del Gobierno de Abel Caballero plantea un modelo basado en declaraciones responsables y comunicaciones previas que trasladan a la inspección posterior funciones de control que deberían ser previas.

Con el objetivo de garantizar un control adecuado, el BNG ha registrado diez enmiendas parciales. Entre ellas, se plantea limitar la declaración responsable y la comunicación previa en actuaciones que afecten a la estructura de edificios, inmuebles protegidos, espacios públicos, suelo rústico o zonas con especial sensibilidad ambiental o patrimonial. También se defiende mantener la licencia obligatoria para la primera ocupación de las viviendas.

Otras enmiendas buscan reforzar el papel de los servicios técnicos municipales, asegurando que las certificaciones privadas no sustituyan la función pública de inspección, y que el silencio administrativo no genere derechos contrarios a la normativa urbanística.

El BNG propone además medidas para aumentar la transparencia y la participación ciudadana, como la publicación periódica de información sobre licencias e inspecciones, la elaboración de un informe anual para el Pleno y la creación de un Consejo Sectorial de Urbanismo.

Por último, las enmiendas incluyen la fijación de principios rectores de precaución, transparencia y defensa del interés público, con el fin de que la simplificación administrativa no suponga una menor protección de la ciudad.