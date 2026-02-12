El aeropuerto de Vigo arranca el año con un ligero descenso de pasajeros

Área de espera dentro de la zona de embarque de Peinador. Aena

Tras finalizar el año con más de un millón de pasajeros y números superiores al acumulado global de 2024, el aeropuerto de Vigo ha arrancado este año con un ligero descenso en sus números.

Según ha informado Aena en un comunicado, el mes de enero se cerró con 72.303 viajeros, lo que supone un 8,1% menos con respecto al mismo mes del año pasado.

Del total de pasajeros, 72.281 usaron vuelos comerciales, de los que 71.511 lo hicieron en vuelos nacionales y 770 en vuelos internacionales.

Por su parte, las operaciones se redujeron un 6,6% con respecto a enero de 2025 y alcanzaron los 802 movimientos de llegada y de salida. Del total de operaciones, 672 fueron vuelos comerciales (623 a destinos nacionales y 49 internacionales). El tráfico de mercancías alcanzó en enero las 35 toneladas de carga.