Vigo avanza en la recuperación dunar de Samil: cuenta atrás para el derribo de Di San Remo

El viernes, 14 de noviembre de 2025, expiraba la concesión del restaurante Di San Remo, situado en el paseo de Samil, después de que el Concello decidiese no renovarla tras 40 años, tal y como avanzaba un mes antes.

El objetivo del Gobierno local era continuar con la recuperación dunar del arenal, cuya primera fase ya está completada. Así, la segunda fase tiene como primer punto el derribo del edificio que albergó el restaurante en primera línea de playa.

"Ya hemos adjudicado el contrato para el derribo y ahora este espacio, que ya retornó al Concello, lo gestionaremos", ha anunciado este miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Una vez derribado el inmueble, ha avanzado, "empezaremos en algún momento el proceso de la reforma de la segunda fase de Samil".

Caballero ha asegurado que "dentro de muy poco tiempo" mostrarán "la forma en la que va a quedar" para continuar con la regeneración dunar. "Seguiremos con más playa, con más paseo, y una mejor situación de toda la playa de Samil", ha concluido.