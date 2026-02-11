La coral de Candeán, Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, nuevos Vigueses Distinguidos 2026

Abel Caballero ha anunciado tres nuevas propuestas para las distinciones Vigués Distinguido que se entregarán en este 2026. Se trata de la coral polifónica de la Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán; el pintor Mingos Teixeira; y el que fuese director de la Escuela de Comercio, Patricio Sánchez Bello, estos dos últimos a título póstumo.

Caballero ha destacado sobre esta coral, fundada en 1976 y que este año cumple 50 años, su "altísimo nivel, habiendo viajado por varios lugares dando conciertos" bajo la dirección de Vicente Rodríguez Abeijón. Además, ha puesto en valor su relevancia dentro de la Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (Acopovi).

En el caso de Mingos Teixeira, fallecido el pasado mes de junio, el regidor ha destacado al "maestro de pintura" por su gran "capacidad de transmitir". Su formación artística arrancó en la Escuela de Artes y Oficios y su trayectoria continuó con exposiciones a lo largo de Europa y América.

En tercer lugar, Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa, "fue director de la Escuela de Comercio en Torrecedeira durante dos décadas". La distinción a título póstumo, ya que falleció en marzo de 2025, llega también de haber sido "uno de los responsables" de la implantación del grado de Comercio.