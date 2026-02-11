El coche-radar de la DGT regresa a Nigrán (Pontevedra) después de 20 años

La Policía Local de Nigrán llevará a cabo durante todo este mes un control especial en los entornos de Porto do Molle y en las inmediaciones de los colegios tras denunciar los propios vecinos problemas derivados del exceso de velocidad en estos puntos.

El control se hará mediante un coche-radar cedido por la Dirección General de Tráfico. El vehículo, han anotado desde el Consistorio, no estará camuflado y resultará perfectamente identificable.

Según explicó el alcalde, Juan González, "trátase dunha medida de concienciación que busca impedir atropelos e accidentes en zonas sensibles por ser moi transitadas por peóns, como pode ser o Camiño do Labrego, onde está o Centro de Atención Temperá ao que acuden moitos menores. Temos rexistrado moitas queixas ao respecto da propia veciñanza que demanda medidas de seguridade viaria e, onde foi posible, instaláronse bandas reductoras de velocidade, pero consideramos que había que dar un paso máis en termos de concienciación".

Desde la Policía Local de Nigrán recordaron que las multas por exceso de velocidad oscilan entre los 100 y los 600 euros. Además, podrían constituir un delito y conllevar la pérdida de entre dos y seis puntos de carnet. "En rectas como as do parque empresarial Porto do Molle hai condutores que superan amplamente os límites e, como consecuencia, os atropelos e accidentes nesta área soen ser máis graves", anotó Teodoro de la Peña, jefe de la Policía Local de Nigrán, que no operaba en esta modalidad en el municipio desde hace 20 años.