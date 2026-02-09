La Xunta presume de ser los "únicos" que construyen vivienda en Vigo a pesar del "boicot permanente" del Concello

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha puesto en valor esta mañana que el Gobierno gallego es el "único" que está construyendo vivienda en la ciudad olívica, una inversión que sería mayor si no tuvieran "un boicot permanente" por parte del Concello.

Así lo ha afirmado en un desayuno informativo celebrado en el Hotel Cidade de Vigo, en el que ha hecho un repaso de las inversiones de la Xunta en la ciudad, con especial hincapié en la vivienda pública, uno de los "temas estrella" de esta legislatura, en la que pretenden doblar el parque público, pasando de 4.000 a 8.000 en toda Galicia.

La mayor parte de estas nuevas viviendas está en el barrio de Navia, donde están proyectadas 1.600 en los 3 polígonos. En estos momentos, según ha destacado Ortiz, hay 919 viviendas en marcha: 309 en construcción, 43 con obra licitada y 567 con el proyecto de redacción.

Esto supone 134 millones de euros en ejecución, 15,6 de ellos provenientes de fondos europeos, de un total de 248 millones comprometidos en Navia, donde se está "simultaneando" la urbanización de los terrenos con la construcción de las viviendas "para acortar los tiempos".

En el Polígono 1, hay 352 viviendas en marcha, con 10 bloques en obras y uno ya licitado. En el Polígono 2, son 567 viviendas en marcha, con una urbanización ya iniciada y 12 parcelas con la redacción del proyecto adjudicado; y en el Polígono 3, ya se remitió el proyecto al Concello y están a la espera de la aprobación.

Según Ortiz, la intención es que en 2027 se empiecen a entregar las llaves de las viviendas del Polígono 1 y que un año después ya estén todas entregadas de los 10 bloques en construcción.

A estas se suman los dos Proyectos de Interés Autonómico (PIA) en el Ofimático y en Ramón Nieto. El primero ya tiene el visto bueno ambiental para un total de 2.300 viviendas, mientras que en el segundo se proyectan 1.400 viviendas y el proyecto ya está adjudicado.

En el caso del Consorcio del Casco Vello, con una participación del 90% de la Xunta y un 10% del Concello de Vigo, se construyeron 90 edificios y 140 viviendas, y este año se rehabilitarán otros tres inmuebles situados en la calle Real y en el Berbés.

Más proyectos

La delegada territorial de la Xunta en Vigo también ha puesto sobre la mesa varios de los proyectos en marcha en la ciudad:

CIS Olimpia-Valencia: Apertura prevista para el primer semestre del año (17 millones de euros)

IES Navia: Inicio de obra "inmediato" (10,9 millones de euros)

Teatro Cine Fraga: Redacción de proyecto (10,5 millones de euros)

Vial Vigo-Ramallosa: Licitación inmediata (5,5 millones de euros)

Urbanización PS1 ETEA: A la espera de la firma del Concello (10,5 millones de euros consignados)

Urbanización PS6 ETEA: En marcha (4,6 millones de euros)

Avenida de Galicia: Finalizada (6,7 millones de euros)

Gota de Leche: Licitación inmediata (2 millones de euros)

Túnel de Elduayen: A la espera del proyecto del Concello (1,5 millones de euros consignados)

CIFP Valentín Paz Andrade: En licitación (1,4 millones de euros)

Pitas de atletismo de Balaídos: A la espera del Concello (0,5 millones de euros)

Senda Berbés-Beiramar-Bouzas: Finalizada (4,5 millones de euros)

Carretera Pereiró-Valladares: Finalizada (1,8 millones de euros)

A estos proyectos, Ortiz ha sumado dos "boicoteados" por el Concello de Vigo, como son el Centro de Asociacionismo que se iba a construir en los antiguos juzgados de la calle Lalín, cuya propiedad se está discutiendo en los tribunales, y donde se iban a invertir 20 millones de euros que ya se han "perdido"; y la señalización del Camino de Santiago por la Costa, que continúa sin hacerse efectiva en Vigo.

Para la delegada territorial, la ausencia de señalización "no da la imagen que nosotros consideramos de nuestra ciudad como acogedora y agradable".

Desacuerdos con el Concello

A preguntas de los medios, Ortiz ha insistido en que esperan que desde el Concello se "desbloquee" de manera efectiva el proyecto de la ETEA, donde se proyecta la construcción de la residencia de mayores de la mano de la Fundación Amancio Ortega. Sobre las críticas de Caballero sobre la ubicación, consideran que "es un sitio donde la gente va a estar muy a gusto" y que una discrepancia en este sentido no justifica "que se pongan tantas trabas a una dotación tan fundamental".

"Somos 300.000 habitantes y probablemente cada uno tengamos nuestra opinión de dónde sería el sitio más idóneo; la Xunta, de lo que podía elegir entre sus de sus propiedades, entendió que esta era la más idónea para ofrecerle a la Fundación Amancio Ortega y así lo hizo hace muchísimos años", ha concluido.

Los desacuerdos entre Xunta y Concello han estado presentes en otros proyectos, aunque Ortiz ha insistido en que siguen teniendo "la mano tendida" para poder avanzar en favor de la ciudad.

El futuro de la antigua estación de autobuses sigue siendo una incógnita, ya que las posibilidades ofrecidas por la Xunta han sido rechazadas por el Gobierno local, que exige su devolución al haber desaparecido el uso por el que se cedió el terreno al Gobierno gallego; una posibilidad, la de regresar a la ciudad esta zona, que no ha descartado.

Sobre la ampliación de Balaídos, para la que Abel Caballero solicita una inversión a tres bandas entre Concello, Diputación de Pontevedra y Xunta, Ortiz ha matizado que en el Consello de la Xunta se aprobó que se participaría en un 25%, ya que entienden que desde el Gobierno de España también tienen que invertir, en caso de que Vigo sea, finalmente, sede mundialista.

En caso de que finalmente no sea así, la delegada territorial del Gobierno gallego ha incidido en que si Caballero quiere que las administraciones compartan los gastos, el regidor tendrá que presentar un proyecto, que asegura que todavía desconocen, haciendo referencia a la ampliación de la grada de Tribuna, y en ese caso se tomará una decisión.