Vigo despierta con lluvia y pendiente de la alerta amarilla activada para los próximos días

Vigo despierta con lluvia este segundo lunes de febrero. Las precipitaciones y el viento serán la norma los próximos días en la ciudad olívica, donde este martes se activará alerta amarilla.

Según previsiones de Meteogalicia, los próximos días se esperancielos con nubes y claros, aunque ocasionalmente se tornarán muy nublados. Además, se esperan precipitaciones todos los días.

Especialmente a partir de este martes, día para el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en la ciudad olívica, así como en el resto de la provincia de Pontevedra.

También se espera viento y fuerte oleaje, por el que se decretará la alerta naranja en todo el litoral pontevedrés este martes, según Meteogalicia —AEMET activará el aviso amarillo por olas—. El miércoles se repetirá el nivel de alerta en la costa, no así en la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, serán muy altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año, con valores que se mantendrán estables. En concreto, los termómetros marcarán entre 13 y 16 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable.