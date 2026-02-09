Detenidas en Vigo dos personas con órdenes de búsqueda y detención este fin de semana

La Policía Local de Vigo detuvo este pasado fin de semana a dos personas con sendas órdenes de búsqueda y detención. En una de las intervenciones también se identificó un hombre que tenía en vigor una averiguación de domicilio y paradero.

A las 10:00 horas del sábado, agentes de la policía municipal observaron a dos varones andando en las inmediaciones de la plaza Santa Rita. Los hombres se encontraban saliendo de un parque próximo, portando una botella de cerveza abierta.

Al percatarse de la presencia policial, ambos aceleraron el paso con una actitud nerviosa y huidiza. Los policías procedieron, entonces, a identificarlos y uno de ellos afirmó no llevar el DNI a mano.

Aportó verbalmente datos confusos, variando su fecha de nacimiento, por lo que fue imposible poder identificarlo por medios telemáticos. Cuando se logró su plena y correcta identificación, se verificó que había aportado datos falsos y que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Segundo caso

Durante la madrugada de este domingo para el lunes, los gritos de una mujer en la calle Cachamuíña llamaron la atención de una patrulla a las 06.53 horas. Los agentes identificaron a tres personas que discutían acaloradamente tras haber consumido drogas y alcohol.

Durante el proceso de identificación, averiguaron que uno de ellos, de 60 años, tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y presentación. En consecuencia, se procedió a detenerlo y ponerlo a disposición de la Autoridad Competente.

Asimismo, los agentes averiguaron que otro de los identificados, de 47 años, tenía en vigor una averiguación de domicilio y paradero.