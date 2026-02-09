Críticas a Caballero por el estado de las calles tras hundirse Velázquez Moreno: "No es un hecho aislado"

El hundimiento de parte de la calzada en una céntrica calle de Vigo ha sido la gota que ha colmado el vaso para el Partido Popular (PP). Su presidenta, Luisa Sánchez, ha reclamado este lunes al Concello que ponga en marcha un "plan de renovación integral de calles" ante lo que considera un "deterioro" por la "falta de conservación y mantenimiento".

Según la líder local del PP, el hundimiento de Velázquez Moreno es una de las "consecuencias" de que el alcalde "haya dejado que -las calles- se deteriorasen con el paso del tiempo sin hacer nada". "No es ni mucho menos un hecho aislado en la ciudad", ha asegurado la edil popular.

"En los últimos meses hemos asistido a una retahíla de socavones en distintos puntos de Vigo, consecuencia de 18 años de falta de mantenimiento y conservación por parte del gobierno de Abel Caballero", ha aseverado Luisa Sánchez, que ha recordado que hace unas semanas se hundió un autobús en plena Avenida de Madrid.

Los populares han afirmado que "solo en el último mes" se han registrado sucesos similares en Doctor Carracido, Vázquez Varela con Pizarro y en distintas parroquias como Teis, Lavadores, Coruxo o San Miguel del Oia. "Caballero ha hecho dejación de funciones en algo tan básico como es el mantenimiento", ha recalcado.

Adoquines levantados y parches de asfaltado son observables tanto en el tramo afectado en Velázquez como en su entorno. Luisa Sánchez considera esto una prueba de la "imagen lamentable de una zona que debería ser el orgullo de Vigo y que sin embargo hoy presenta un estado de abandono impropio":

"El señor Caballero lleva 18 años centrado solo en inauguraciones. Pero una vez cortada la cinta, el mantenimiento desaparece porque eso, según parece, no da votos", ha reprochado la también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, que demanda llevar a cabo un programa de renovación integral de todas estas calles.