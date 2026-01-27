La Xunta ataca a la Navidad de Caballero: "Hay una caída del turismo, el modelo se agota"

La Xunta de Galicia en Vigo ha mostrado hoy su "preocupación" por la "caída constatada" del turismo en la ciudad, según, dicen, el INE. Más concretamente, argumenta una disminución del 11,6% en diciembre con respecto al mismo mes de 2024. También las pernoctas se redujeron en un 12,6% tal y como añadió.

Según Ana Ortiz, delegada territorial, en el lado opuesto está el Camino de la Costa que "rompe todos los récords" en este sentido: "En Vigo hay dos tendencias. La de un turismo de calidad y desestacionalizado, que está al alza, y la de una Navidad cuyo modelo se agota", aseveró Ortiz. "Seguro que Abel Caballero no informa de estos datos porque le rompen el relato, pero estaría bien que el alcalde no engañase a su ciudad con medias verdades. Estaría bien que reconociese el papel del Camino de la Costa en esta atracción de turistas, sobre todo, extranjeros. ¿Se lo impide su antipatía hacia el resto de Galicia?", añadió.

Por último, tal y como argumentó Ortiz, "por Vigo pasaron el año pasado casi 530.000 turistas y 90.000 eran peregrinos. Es decir, prácticamente una de cada cinco personas que nos visitan lo hacen por el Camino. Una realidad que Caballero no puede ocultar por mucho que le moleste".