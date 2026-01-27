¿Hay vida marina en los muelles? El Puerto de Vigo quiere descubrir la suya

Con el objetivo de conocer realmente qué hay bajo las aguas del Puerto de Vigo, la entidad que lleva el mismo nombre ha iniciado un estudio de sus dársenas. Los trabajos se han encargado a la empresa Tecnoambiente, que están apoyados en la tarea por personal de Obras, Economía Azul y Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo.

La iniciativa ha comenzado en la Zona I, la más cercana a la ciudad. Allí se han recogido diferentes muestras para abordar un diagnóstico de la naturaleza marina. Lo anterior se enmarca en el proyecto NaturPorts, liderado por el Puerto de Vigo, en colaboración con el CSIC y las universidades de Vigo y Oviedo.

El puerto continúa implementando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN); una estrategia que utiliza la ciencia para que las infraestructuras portuarias dejen de ser simples barreras y pasen a ser ecosistemas vivos.

Análisis de parámetros

El estudio se centra en entender qué ocurre en el fondo marino y en las paredes de los muelles. Para ello, los técnicos recogen muestras del fondo marino para analizar qué organismos viven allí y, al mismo tiempo, estudia la vida que crece en las paredes verticales de los muelles, que actúan como auténticos arrecifes para la fauna local.

Para conseguir todo lo anterior, se han recogido diversas muestras para analizar en laboratorio parámetros como el oxígeno, la temperatura y la composición química del agua y estudiar la biodiversidad.

El objetivo final será entender de qué manera convive la actividad de los grandes buques con los ecosistemas marinos.

150 especies animales

En las estructuras instaladas frente al observatorio submarino Nautilus, ya se han identificado unas 150 especies animales, desde algas y erizos hasta nécoras y pequeños peces.

De igual forma, en la zona de Bouzas, el proyecto ha logrado trasplantar con éxito praderas de Zostera, plantas marinas esenciales que actúan como pulmones de la ría y refugio para peces jóvenes.

Una vez que se sepa exactamente en qué estado se encuentra cada zona del puerto, se podrán diseñar soluciones innovadoras para potenciar la vida marina. El objetivo es, en definitiva, que el Puerto de Vigo no sea solo un lugar de barcos y mercancías, sino también un motor que ayude a regenerar la riqueza natural de la ría.