O Porriño (Pontevedra) cede una parcela municipal para construir 40 viviendas
Por extensión, se formalizará un protocolo de colaboración con la Sociedade Vivenda Pública de Galicia. De esta manera, se alcanzarán las 340 nuevas viviendas en este municipio
El Pleno Municipal de O Porriño aprobó en sesión plenaria -con la abstención del PSOE y el voto en contra del BNG- la cesión de una parcela municipal para la construcción de vivienda, concretamente, 40 nuevas. Lo anterior se completará con la formalización de un protocolo de colaboración con la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia.
Con este nuevo parque serán 340 las viviendas construidas dentro del marco del Proxecto de Interese Autonómico -PIA- promovido por la Xunta de Galicia. Estarán destinadas a personas y colectivos con mayores dificultades económicas. La condición será estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda.
Con todo, el Concello de O Porriño tendrá que efectuar los pasos necesarios para convertir este suelo en urbanizable y así poder destinarlo a la edificación, que se contempla para el segundo semestre de 2026.
Por su parte, la administración autonómica asumirá la redacción de los proyectos técnicos pertinentes y la preceptiva licitación. "O Porriño rexistrou nos últimos anos unha evolución poboacional significativa e unha demanda de vivenda cada vez maior, algo que se nota tamén na actividade diaria do concello e en indicadores como o incremento de matrículas no ámbito educativo", señaló el regidor de O Porriño, Alejandro Lorenzo. "O Porriño segue consolidándose como un lugar atractivo para vivir e traballar, polo que é fundamental acompañar ese dinamismo cunha oferta de vivenda protexida que facilite o acceso especialmente á mocidade e ás familias", ranotó.