El alcalde de Gondomar pide a la Xunta que decrete el nivel dos de alerta por el temporal

El Concello de Gondomar es uno de los más afectados por el paso de la borrasca Joseph. Lo anterior ha llevado al regidor local, Francisco Ferreira, a activar un plan de actuación específico ante el riesgo de inundaciones.

Así se lo ha explicado el alcalde de esta localidad pontevedresa a sus vecinos a través de sus redes sociales. Además, ha anunciado la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes de todos los servicios municipales, incluyendo fuerzas de seguridad, Protección Civil y GES.

Más concretamente, el plan incluirá la señalización de calles y la retirada de vehículos que puedan estar en zonas susceptibles de sufrir inundaciones. "Vimos de informar á cidadanía para garantir a súa seguridade", aseguró el primer edil de Gondomar.

Además de lo anterior, Ferreira aprovechó la coyuntura para pedir medios y efectivos a la Xunta de Galicia, así como a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: "Que doten ao Val Miñor de medios para os GES e Protección Civil. Tamén que se declare o nivel dous de emerxencias no noso territorio, así como que se valore a suspensión das clases", concluyó el regidor.