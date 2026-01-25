Vigo, bajo las precipitaciones en un nuevo domingo de temporal

La ciudad de Vigo estará cubierta por las lluvias a lo largo de este domingo, donde todavía se mantienen vigentes las alertas que llevan marcando el panorama meteorológico a lo largo de las últimas jornadas.

Así, las precipitaciones serán de un 95% tanto por la mañana como por la noche, descendiendo al 85% en el tramo de tarde.

El cielo se iluminará con una alternancia de instantes muy nublados con otros momentos donde se mostrará con nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este período del año, con mínimas que marcarán 9 grados y máximas que alcanzarán los 14 grados.

Por su parte, la calidad del aire se mantiene en un nivel favorable en general.