Un acusado de estafar a una persona con dos falsos alquileres en Vigo se enfrenta a 6 años de cárcel

La Fiscalía pide 6 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de estafa agravada, por engañar a otra persona con falsos alquileres de viviendas en Vigo, y que será juzgado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (sede en la ciudad olívica) este miércoles.

Según el escrito de acusación pública al que accedió Europa Press, el acusado, junto a otro procesado que actuó como cómplice, ofreció al perjudicado dos alquileres de viviendas en la ciudad, una para él y otra para un amigo y su familia.

En concepto de arrendamiento y de seguro de impago le cobró diversas cantidades, que sumaron un total de 1.810 euros, y le dio a firmar unos supuestos contratos. Sin embargo, una de las viviendas no existía, mientras que la otra ya estaba ocupada por otra familia.

Por estos hechos, el Fiscal les atribuye el delito continuado de estafa agravada (al cometerse en relación con un bien básico, como es la vivienda) y pide para el principal acusado 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, mientras que para su cómplice pide un año de cárcel y multa de 1.800 euros. Además, reclama que devuelvan el dinero, más intereses, al perjudicado.