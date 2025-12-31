¡Adiós, 2025! Repaso a las noticias más importantes del año en Vigo

Se acaba 2025, un año bonito en su configuración, pero también lleno de noticias destacadas en la ciudad olívica: Algunas positivas, como la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que permitirá desbloquear y avanzar en proyectos verdaderamente importantes para el devenir de la ciudad; otras, más tristes, como el asesinato de un hombre en la antigua estación de autobuses de la ciudad.

No faltaron las polémicas, especialmente, las que suelen rodear a la poco amistosa relación institucional entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo, y que concluye con la polémica de la atribución de la responsabilidad por los fallos en la presa de Eiras. Otra polémica, pero deportiva, tenía que ver con la exclusión de Balaídos como sede del Mundial de Fútbol.

Caballero iniciaba un proceso de defensa de la ciudad y del deporte vigués que, por el momento, no ha dado los frutos que sí consiguió con Renfe y con la supresión de varias paradas del AVE en Castilla y León para reducir los tiempos en media hora en el tren de alta velocidad entre Vigo y Madrid.

2025 fue el año que vio cómo el Celta regresaba a Europa o cómo Iago Aspas se convertía en el jugador que más veces vistió la camiseta celeste. También cómo Borja Iglesias retomaba su compromiso con la Selección Española de Fútbol.

Vigo volvió a ser escenario este año del encendido oficial de la Navidad en el mundo, así como del día grande de la Policía Nacional, que se vivió en el centro de la ciudad. También de protestas, como las llevadas a cabo en defensa de la sanidad pública o del pueblo palestino.

En materia administrativa, 2025 acaba con los presupuestos municipales de 2026 aprobados, y también con el visto bueno al proyecto de Zona de Bajas Emisiones, que se desarrollará, previsiblemente, en el transcurso del próximo ejercicio.

Una de las noticias más trascendentales la encontramos en el ámbito académico, pues, tras meses de debates y reuniones, la UVigo aprobaba por asentimiento el texto del convenio acordado entre las tres instituciones universitarias de Galicia y las consellerías de Sanidade y Educación para la descentralización de Medicina.

Enero

El año 2025 comenzó en Vigo con un temporal que marcó el arranque y el final del mes de enero, en este caso con la llegada de la borrasca Ivo: cancelaciones de vuelos, múltiples incidencias, inundaciones y cerca de 2.500 personas que empezaban el año sin luz.

También subían los peajes de la AP-9 un 5,34%, un asunto que reforzaría a lo largo del año la petición de traspaso de la infraestructura a Galicia. Además, Vigo salía a las calles para defender la sanidad pública, Concello y Xunta polemizaban por la propiedad del edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín y la Navidad bajaba el telón dejando un reguero de protestas, pero también cifras récord de asistencia.

Además, se ponía en marcha la obra de Gol, la última grada por reformar en un estadio que se eternizaba en la modernización de su estructura y servicios.

Febrero

Mes de grandes proyectos que avanzaban: a principios de febrero remataba el plazo para presentar alegaciones al nuevo trazado en túnel entre Vigo y O Porriño proyectado para la A-52, contra el que se posicionaban vecinos de Bembrive, Mos y PP y BNG.

Abel Caballero anunciaba para abril el arranque de las obras para la nueva Avenida de Madrid y el Concello hacía lo propio con la expropiación de terrenos para transformar la Panificadora en un ámbito de espacio público.

En la Ciudad de la Justicia se celebraba el juicio contra una ex trabajadora de Vitrasa y su pareja, acusados de incendiar dos autobuses en pleno centro de la ciudad en el marco de las protestas por las condiciones laborales en la concesionaria del servicio y la celebración del Día del Trabajador.

El Carnaval se celebraba en la Puerta del Sol con conciertos como el de Fillas de Cassandra y en el PP local anunciaban una nueva etapa de la mano de Luisa Sánchez, también vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.

Marzo

En el tercer mes del año, El Mundo publicaba un cambio en las puntuaciones de las candidatas a sedes para el Mundial 2030 que tenía a Vigo como principal afectada, pasando de estar entre las elegidas a desaparecer de la lista. La polémica saltó y Caballero exigió responsabilidades a la Real Federación Española de Fútbol y a su presidente, Rafael Louzán, que llevaba en el cargo desde diciembre de 2024.

El asunto se despachó con dimisiones y señalamientos públicos, pero se sigue sin saber si Vigo será o no sede del Mundial que coorganice España con Marruecos y Portugal.

Este mes, Caballero también comenzaba una lucha que terminaría ganando: le pedía a Renfe que suprimiese varias paradas del AVE en Castilla y León para reducir los tiempos en media hora en el tren de alta velocidad entre Vigo y Madrid.

Vigo salía a las calles en marzo con motivo del 8M, con una manifestación que se dividía en dos horarios diferentes por las discrepancias entre los diferentes grupos feministas que organizaban la marcha. Además, la Reconquista volvía a llenar de fiesta el centro de la ciudad con cifras récord.

La borrasca Martinho volvía a dejar un reguero de incidencias y Concello y Puerto de Vigo volvían a chocar por el tren a Bouzas exigido por el segundo, tras el apoyo del Comisionado del Corredor Atlántico, Caballero insistía en que era una infraestructura que "rompía la ciudad".

Abril

Precisamente, el Puerto de Vigo se quedaba fuera de la Red Transeuropea de Transportes y desde la Autoridad Portuaria, como desde el Concello y la oposición exigían que fuese incluido como puerto nodal.

Pero abril será recordado para siempre por el apagón masivo que ocurrió el día 28. Fue a las 12:33 horas cuando una serie de fallos técnicos desembocaron en la ausencia de electricidad que dejó a la ciudad (y a toda España) sin luz, sin semáforos, sin móviles y reviviendo imágenes que no se veían desde la pandemia, como los supermercados arrasados, con protagonismo de nuevo de productos como el papel higiénico.

Al día siguiente, la normalidad se fue retomando con la recuperación progresiva durante la madrugada de la electricidad, aunque muchos colegios decidieron suspender las clases con la connivencia de la Xunta de Galicia.

Mayo

El Día del Trabajador marcó el inicio del mes de mayo. Como ya es habitual, Vigo acogió tres manifestaciones: la mayoritaria, de la CIG; la de UGT y CC.OO; y la movilización de la CUT. Todos reclamaron la reducción de jornada y condiciones de trabajo dignas, aunque tanto el sindicato nacionalista como la CUT recalcaron su posición antibélica, con el genocidio de Gaza ejecutado por Israel en el foco.

Recibimiento de los aficionados del Celta a su equipo en Getafe

Esa misma semana, Abel Caballero colocó la primera piedra de la nueva Avenida de Madrid. El Concello pretende construir una vía "más humana, accesible y sostenible" y considera esta obra "un antes y un después" al transformar una de las entradas a la ciudad. En el ámbito municipal, también se aprobó definitivamente el nuevo PXOM tras un tortuoso camino de diez años y se demandó una facultad de Medicina en Vigo.

Ahora bien, mayo fue el mes del Celta. Comenzó con el ascenso de As Celtas a Segunda RFEF tan solo un años después de su nacimiento y finalizó con la clasificación a Europa League del Celta. Tras perder contra el Rayo Vallecano en Balaídos, los de Giráldez consiguieron una victoria agónica en Getafe gracias, como no, a un gol salvador de Iago Aspas. Los celtistas invadieron las gradas del Estadio Coliseum para apoyar a su equipo.

Por último y pese a haber presentado un mes el nuevo contrato de servicio de bus urbano, Abel Caballero anunció el 30 de mayo la prórroga forzosa de la concesión a Vitrasa "por el tiempo imprescindible para la formalización del nuevo contrato". Este 29 de diciembre se aprobó la licitación de este documento, que establece que la adjudicataria no decidirá ni rutas ni precios.

Junio

El fútbol desapareció en junio y las altas temperaturas fueron las protagonistas durante el ecuador del 2025. El buen tiempo permitió la celebración de San Juan en toda la ciudad y en la comarca. 21 hogueras y cinco sardiñadas y chourizadas amenizaron la entrada del verano. Días antes de esta festividad, se hizo pública una nueva subida del recibo de basura en la ciudad olívica.

Pero Vigo no iba a vivir sus vacaciones como en años anteriores. El Concello rechazó el Plan de Autopretección de la Comisión de Fiestas de Coia, que ante la imposibilidad de poder instalar atracciones decidió suspender esta centenaria celebración. Finalmente, llegaron a un acuerdo y los vecinos de este barrio obrero olívico pudieron disfrutar de sus fiestas, aunque sin atracciones. Esta situación se vivirá en cada una de las parroquias y barrios durante julio y agosto.

Junio fue un mes polémico, también en el ámbito del transporte. Como adelantó en exclusiva Treintayseis, Uber anunció su aterrizaje en Vigo, pero lo hacía sin la autorización pertinente para "prestar servicios de tráfico urbano". Aunque el Concello haya rechazado su solicitud y la Policía Local haya multado a varios vehículos de las diversas compañías de VTC que operan en Vigo a través de Uber, la compañía continúa presente en la ciudad seis meses después.

Julio

El buen tiempo invitaba a los vigueses y a las viguesas a darse un chapuzón en algunas de las playas de la ciudad, pero julio comenzó sin sus clásicos chiringuitos en Samil, O Vao o Alcabre. Concello y Xunta de Galicia cruzaron acusaciones sobre el retraso de su instalación, que llegó el viernes 12 de julio. El verano fue verano a partir de ese día.

Además, el auditorio de Castrelos volvió a acoger a grandes artistas nacionales e internacionales. Ana Belén inauguró el ciclo de actuaciones, que continuó con un dúo de reggaeton clásico de reggaeton, Gente de Zona, y uno de los raperos de referencia en Argentina, Trueno. The Black Keys, Rozalén, la Coral Casablanca y Vanesa Martín completaron el cartel municipal en julio, mes en el que el tráfico se colapsó en la ciudad con el cierre por obras de la calle Lepanto.

Urtasun, junto a López Campos y Caballero

El mismo día que actuaba Gente de Zona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó la ciudad para uno de los anuncios más importantes del año. La Biblioteca Pública del Estado en Vigo ya era una realidad, el dirigente de Sumar anunció la licitación del proyecto. Aquel mes, Vigo también protagonizó todas las portadas nacionales después de que un hostelero de la ciudad echara de su local a unos turistas israelíes.

Agosto

Agosto fue el mes de los grandes eventos masivos en Vigo. El día 3 actuó en Castrelos una estrella internacional, Jason Derulo, y, una semana más tarde, comenzaría O Marisquiño. El festival urbano celebró su 25 aniversario por todo lo alto, batiendo récords de asistencia. A nivel gastronómico, el día 29, Abel Caballero dio inicio a The Champions Burger.

Pero el octavo mes del año estuvo marcado por los incendios, especialmente en la provincia de Ourense. Los fuegos arrasaron 119.000 hectáreas en Galicia y provocaron la suspensión de los servicios ferroviarios durante varios días, así como el cierre de múltiples carreteras y autovías. El calor y la falta de lluvias también estaban impactando en los embalses, razón por la que el Concello de Vigo impuso restricciones al consumo de agua.

El rey Felipe VI y la reina Leticia visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín, Ourense

Los incendios mermaron y la actualidad política volvió a su habitual senda tras la visita de los Reyes de España a las zonas afectadas por el fuego en Ourense. Un día antes de que Felipe VI y Letizia se pasearan por Verín, el PXOM de Vigo entró en vigor, permitiendo al gobierno local dar los primeros pasos hacia la ciudad del futuro.

Septiembre

Tras la entrada en vigor del PXOM, Abel Caballero inauguró el nuevo paseo de Samil. "Es una revolución, una nueva forma de disfrutar la playa", afirmó ante los medios sobre la regeneración dunar que deberá extenderse al resto del arenal urbano más famoso de la ciudad.

Un mes ajetreado en Praza do Rei. El gobierno local aprobó en septiembre la Zona de Bajas Emisiones, que aún no ha entrado en vigor, y anunció la reforma de la grada de Tribuna para poder ser sede del Mundial 2030. Además, Ryanair anunció su marcha de Peinador, tras acumular dos sanciones por suprimir vuelos e incumplir el contrato de promoción turística firmado con el Concello.

Ahora bien, dos eventos deportivos acumularon más focos que cualquier decisión del Concello. A principios de mes, las protestas contra el genocidio cometido por Israel en Gaza obligaron a finalizar la etapa de La Vuelta ocho kilómetros antes de la meta, ubicada en Mos (Pontevedra). Casi 20 días más tarde, el Celta disputó su primer partido en Europa League, contra el Stuttgart; un día histórico pese a la derrota por 2 a 1.

Octubre

Octubre empezó en la ciudad olívica con un aniversario: Los 40 años de la constitución legal de la asociación Érguete, creada por un grupo de madres con hijos afectados por la lacra de la droga en una época, la de los 80, de absoluto desconocimiento en este sentido. También para plantar cara al narcotráfico.

En lo deportivo, se hizo de rogar pero llegó: El Celta firmaba su primera victoria de la temporada ante el Osasuna y gracias a dos jugadores clave: Jutglá y Pablo Durán. Hasta ese momento, los de Claudio Giráldez habían encadenado diez jornadas marcadas por los empates a uno y dos derrotas.

Sin dejar a un lado el Celta, su jugador insigne, Iago Aspas, se ponía la camiseta del Celta una vez más y eran 534. El club preparaba un homenaje a la altura, nunca mejor dicho, con drones y figuras iluminadas en el cielo. Otro céltico, Borja Iglesias, era convocado este mes por la Selección Española de Fútbol.

Iago Aspas, rodeado de rivales en el partido de Europa League contra el Stuttgart

En crónica de sucesos, uno de los más lamentables tuvo lugar en un colegio de Vigo, en donde se denunció, por parte de unos padres, un presunto caso de acoso a una niña de apenas 5 años de edad. La Inspección Educativa investigó el caso. Los denunciantes aseguraron que, desde el centro, que se mantuvo en silencio, no se aplicó ninguna medida sancionadora a los presuntos culpables.

En este mes también se inició un proceso de huelga por parte del servicio de Radiología del Hospital Álvaro Cunqueiro, desde donde se demandaban más profesionales.

Por último, la Policía Nacional celebró en la ciudad olívica su día grande.

Noviembre

Como no podía ser de otro modo, la primera noticia a destacar en este repaso y dentro del mes de noviembre es el encendido de las luces de Navidad de Vigo: La ciudad olívica inauguraba las fiestas en todo el mundo el pasado 15 de noviembre y plantando cara a la lluvia. A partir de esta fecha se sucedieron numerosos encendidos en la ciudad, tanto en centros comerciales, como en mercadillos y barrios.

En noviembre Vigo recuperaba una de sus imágenes más emblemáticas: El histórico mosaico de Domecq, emplazado en Policarpo Sanz, y que había sido retirado un año atrás para someterlo a una minuciosa restauración.

Durante el penúltimo mes de 2025 también trascendía el archivo de la causa contra Samir Slim, el hostelero defensor de la causa Palestina que echó a un grupo de turistas israelíes de la terraza de su local, ubicado en rúa Areal.

A pesar de no ser vigués de nacimiento, Rafa Centeno es un profesional clave en el mundo de la hostelería gallega, en general, y viguesa, en particular -en la ciudad olívica dirige el restaurante Maruja Limón-, por lo que la ciudad celebró la Estrella Michelin -primera de la historia- para Lugo, ciudad de la que es oriundo el cocinero.

En crónica de sucesos, la noticia más cruel fue el asesinato de un hombre que residía en la calle, concretamente, en la antigua estación de autobuses de la ciudad olívica. La Policía detuvo a una mujer conocida por la víctima como presunta autora de los hechos.

Diciembre

En lo municipal, Vigo termina el año con los deberes hechos. Este pasado mes de diciembre se aprobaba el presupuesto municipal con el que el organismo local gestionará el próximo 2026. El gobierno de Caballero daba luz verde a unas cuentas de 350,1 millones de euros, eso sí, con los votos en contra de PP y BNG, que censuraba el hecho de que el ente local no aceptase ni una de las enmiendas propuestas. El documento contempla, entre otras actuaciones vitales, la reforma de la Avenida de Madrid o la humanización de As Travesas y su entorno.

Por contra, en lo deportivo, el Celta de Vigo se despedía este mes de la competición de Copa del Rey. Los de Claudio Giráldez, hasta el momento vivos en las tres carreras, cedían la eliminatoria ante el Albacete tras una serie de encuentros en los que no alcanzaron el aprobado -si nos ceñimos al juego y a la propuesta-. Con todo, el equipo olívico, capaz de lo peor, pero también de lo mejor, lograba este mes de diciembre toda una gesta: Ganar en el Bernabéu.

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo

Diciembre es también por excelencia el mes de la suerte. El Sorteo Extraordinario de Navidad dejó varias alegrías en la ciudad olívica, que este 2025 no atrajo el premio gordo. Sí al segundo premio, el 70048, que llevó la fortuna, concretamente, 125.000 euros, a las trabajadoras de Bimba y Lola.

En el apartado de educación y universidades, y tras meses de negociaciones, la Universidade de Vigo (UVigo) aprobaba por asentimiento el texto del convenio acordado entre las tres instituciones universitarias de Galicia y las consellerías de Sanidade y Educación por la descentralización de Medicina.

En diciembre, miles de vigueses salieron a la calle, una vez más, para defender la sanidad. La Plataforma SOS Sanidade Pública convocó una manifestación por la "reconstrucción" del área sanitaria de Vigo, tras denunciar una crisis en este sentido tanto en el entorno de la ciudad olívica, como en Galicia en general.