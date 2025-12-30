¿Qué tiempo hará en Vigo para la Tarde y Nochevieja?

Se acerca el último día del año 2025, la fecha más disfrutona dentro de las que componen el calendario navideño. Seguro que muchos y muchas se mantienen fieles a la tradición de salir a celebrar la vida después de la última de las 12 campanadas, aunque, si hay una tendencia que también se está arraigando en la ciudad, esa es la del tardeo prenochevieja o, para los más modernos, la Tardevieja.

Una vez más, zonas céntricas como el Casco Vello, Elduayen, o Paseo de Alfonso se llenarán hasta la bandera para tomar "la última". También lugares como Bouzas, enclave habitual para vermús y quedadas.

Toca despedir el 2025 y todo lo bueno que ha dado, pero también ser buenos anfitriones para recibir el 2026 con los brazos abiertos. ¿Lo permitirá el tiempo?

Según la previsión de MeteoGalicia, con el 2025 también se irá la estabilidad atmosférica, puesto que para el 1 de enero se prevén precipitaciones en forma de chubascos débiles, especialmente, de tarde. Esta inestabilidad podría prolongarse al resto del fin de semana, aunque las temperaturas serán las normales para la época del año.

Con todo y antes del cambio de tónica, el tiempo permitirá disfrutar del tardeo, y también de la Nochevieja. Mañana seguirá brillando el sol como estos días, aunque habrá que abrigarse: La mínima será de seis grados, mientras que la máxima no pasará de los 15 grados.