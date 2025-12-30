Suspenden la búsqueda del marinero gallego que desapareció en aguas de Nueva Zelanda

La entidad confirmó que todos los medios de búsqueda, concretamente, embarcaciones y aeronaves, habían sido retirados. Además, se encargó a un avión P-8A Poseidón de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda que realizara una búsqueda en la tarde del domingo y este lunes dos buques mercantes se unieron a la búsqueda.

Según adelantó este domingo Faro de Vigo y ratificó Europa Press por fuentes consultadas, el pescador viajaba a bordo del "Viking Bay", un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora, tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca.

Se llevó a cabo "una búsqueda exhaustiva"

En este contexto, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda ha hecho hincapié, a través de un comunicado, en que se llevó a cabo una "búsqueda exhaustiva" desde la notificación, el domingo a las 09:10 horas -hora local-, de la desaparición.

Sin embargo, ha lamentado que no se informó de ningún avistamiento y se cree que este cayó por la borda. En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda y a unas 450 millas náuticas al sur de Fiyi, zona que se encuentra dentro de la región de búsqueda y salvamento de Nueva Zelanda.

Así, el Centro de Operaciones Marítimas de Nueva Zelanda transmitió mensajes a los buques cercanos solicitándoles que "estuvieran atentos a la persona desaparecida". Con todo, ha anunciado que el barco en el que se encontraba el pescador llegará a puerto en Fiyi en los próximos días.