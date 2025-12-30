Ofrecido por:
Suspenden la búsqueda del marinero gallego que desapareció en aguas de Nueva Zelanda
Se cree que el hombre, natural de la Comarca do Morrazo, cayó por la borda. En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda
No se buscará más al marinero gallego -un jefe de máquinas natural de O Morrazo- desaparecido este pasado fin de semana en aguas de Nueva Zelanda, en donde viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo. Así se anunció desde el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda.
La entidad confirmó que todos los medios de búsqueda, concretamente, embarcaciones y aeronaves, habían sido retirados. Además, se encargó a un avión P-8A Poseidón de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda que realizara una búsqueda en la tarde del domingo y este lunes dos buques mercantes se unieron a la búsqueda.
Según adelantó este domingo Faro de Vigo y ratificó Europa Press por fuentes consultadas, el pescador viajaba a bordo del "Viking Bay", un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora, tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca.
Se llevó a cabo "una búsqueda exhaustiva"
En este contexto, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda ha hecho hincapié, a través de un comunicado, en que se llevó a cabo una "búsqueda exhaustiva" desde la notificación, el domingo a las 09:10 horas -hora local-, de la desaparición.
Sin embargo, ha lamentado que no se informó de ningún avistamiento y se cree que este cayó por la borda. En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda y a unas 450 millas náuticas al sur de Fiyi, zona que se encuentra dentro de la región de búsqueda y salvamento de Nueva Zelanda.
Así, el Centro de Operaciones Marítimas de Nueva Zelanda transmitió mensajes a los buques cercanos solicitándoles que "estuvieran atentos a la persona desaparecida". Con todo, ha anunciado que el barco en el que se encontraba el pescador llegará a puerto en Fiyi en los próximos días.