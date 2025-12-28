Tomiño (Pontevedra) logra 400.000 euros de fondos europeos para impulsar su Parque Agroindustrial

Tomiño ha conseguido aproximadamente 400.000 euros de financiación europea para poner en marcha el proyecto Eurocidade Inteligente, una iniciativa conjunta con Vila Nova de Cerveira y la Universidad de Vigo destinada a consolidar el Parque Agroindustrial, actualmente en fase de tramitación urbanística.

El presupuesto total del plan supera los 520.000 euros, que se invertirán en consolidar un polo industrial transfronterizo competitivo y sostenible.

El proyecto apuesta por la especialización inteligente, la innovación y la sostenibilidad en los sectores agrícola e industrial, fomentando un ecosistema emprendedor más resiliente.

Entre las acciones previstas se encuentran la elaboración de una Agenda Estratégica de Especialización Inteligente y Transición Industrial, el mapa del tejido empresarial y agentes clave de la Eurocidade, así como la formulación de un plan estratégico conjunto para los próximos años.

La alcaldesa, Sandra González, destacó que Tomiño vuelve a ser puntero en la captación de fondos europeos, sumando a los más de 5 millones de euros que el municipio ejecutará en 2026.

Según la regidora, el proyecto permitirá dinamizar el Parque Agroindustrial, reforzar la economía local, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los vecinos, mostrando los frutos del trabajo constante del Ayuntamiento en la obtención de financiación europea.

El plan incluye también acciones de apoyo al emprendimiento y la atracción de nuevas empresas, programas de incubación y aceleración de startups, así como la implantación de tecnologías innovadoras como automatización, Internet de las Cosas (IoT) y economía circular.

La Universidad de Vigo colaborará en el desarrollo de competencias técnicas, la creación de alianzas estratégicas y un Laboratorio de Innovación para la Sostenibilidad.

Con este proyecto financiado por fondos INTERREG VA POCTEP, Tomiño y Cerveira consolidan una cooperación transfronteriza que convierte a la Eurocidade en un motor de desarrollo económico, social y ambiental, reforzando el Miño como eje de unión y progreso compartido para la comarca.