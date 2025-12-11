Vigo, lugar elegido por el Ministerio de Vivienda para el programa de vivienda asequible Casa 47

Tal y como recogió Europa Press, esta primera convocatoria servirá para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes, con el objetivo de afinarlo al máximo para cuando empiecen a entrar los grandes lotes de viviendas el año que viene.

El portal, todavía en desarrollo

Con todo, el portal a través del cual se podrán solicitar las viviendas aún está en desarrollo, aunque comenzará a funcionar, previsiblemente, en 2026. Eso sí, las bases de esta convocatoria piloto se publicarán en la web de Casa 47.

De esta manera, en dicha web, los interesados podrán consultar la ficha completa de cada vivienda -características, fotos, precio y requisitos- y encontrarán un formulario de solicitud que podrán completar 'online'.

Todo lo anterior, después de que el Gobierno aprobase este martes el real decreto que modifica el estatuto de Sepes para transformar su nombre y adaptar su organización a la nueva realidad de Casa 47.

La entidad pasará de tener como actividad principal la de urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones, para pasar a actuar como una gran Entidad Estatal de Vivienda, en la cual no solo se urbanice y se construya, sino que además se gestione todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años: en una primera fase, con un contrato de 14 años de duración y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.

Isabel Rodríguez ha reivindicado la importancia de Casa 47 para "acabar con una crisis permanente de vivienda" a través de "garantizar el derecho" a la misma con un sistema público que lo proteja. "Este tipo de viviendas serán accesibles para el 60% de los españoles", dijo. Apuntó, no obstante, que familias con rentas de hasta 60.000 euros podrán optar a estos alquileres

Casa 47 arranca con 40.000 viviendas y la posibilidad de construir otras 50.000, procedentes del antiguo 'banco malo'. "Donde antes se rescataba a los bancos, ahora rescatamos a las familias", ha insistido.

Rodríguez ha destacado que Vigo sea una de las ciudades que "estrena" Casa 47 con 67 viviendas, indicando que en una reunión previa con el alcalde, Abel Caballero, acordaron buscar fórmulas para que esta entidad colabore con la nueva empresa pública de vivienda que impulsa el Ayuntamiento para ampliar la oferta de vivienda asequible para los ciudadanos.