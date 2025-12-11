Ultimátum del Concello de Vigo a la Diputación por la piscina de Teis: "Les damos unos días"

Después de afirmar ayer, miércoles, que la piscina de Teis se llevaría a cabo con la Diputación de Pontevedra o sin ella, el alcalde de Vigo, Abel Caballero ha confirmado, a modo de ultimátum, que le da al Gobierno provincial "unos días" para que firmen el convenio de manera digital.

"Comienzo a sospechar que no quieren pagar la parte que les corresponde de la piscina de Teis", ha declarado Caballero, que ha insistido en que las firmas "tienen que ser digitales" y que desde la Diputación "proponen un paripé". "Están deseando tener una foto con el alcalde de Vigo, y yo les dejo que se hagan una foto conmigo", ironizó el regidor, "pero aquí primero se hace la firma".

Caballero ha señalado que él no hace "firmas de paripé" y que el documento "lo tienen allí" para firmarlo. "Y, por cierto, les doy unos días, y si no firman el acuerdo, retiro la propuesta y la piscina de Teis la pagamos nosotros en exclusiva", ha sentenciado.

"Ellos verán si quieren cooperar con la ciudad o no", ha añadido, "pero la piscina de Teis no se va a paralizar".