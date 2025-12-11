Robo con fuerza en un establecimiento de Cangas (Pontevedra): detenido un vecino del domicilio

Un vecino de Cangas (Pontevedra) ha sido detenido como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un establecimiento comercial del municipio. El hombre tiene 56 años y cuenta con antecedentes policiales.

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes realizaron una inspección ocular del lugar tras conocer el suceso. Entonces, se dieron cuenta de que, en las proximidades, vive una persona con numerosos antecedentes por hechos similares y con el mismo modus operandi se dirigieron al domicilio de esta persona.

Entrevistaron al sospechoso, que reconoció ser autor del robo. En consecuencia, y como informa Europa Press, los agentes procedieron a su detención y su disposición ante el Tribunal de Instancia e Instrucción 1 de Cangas, que acordó el ingreso en prisión provisional.

Entre los objetos sustraídos, había una máquina de tatuajes, un juego de destornilladores de precisión, dinero en efectivo y un ordenador portátil, que ha sido recuperado.