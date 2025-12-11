Así son los dos proyectos de Vigo que cambiarán la cara de Navia y Samil

Este año 2025 ha sido clave para el urbanismo de Vigo tras la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que ha abierto las puertas a varios proyectos que estaban pendientes de la oficialidad de este documento por el que la ciudad llevaba una década esperando.

Es el caso del ámbito urbano catalogado como SUNC-609, situado en el cruce entre Avenida de Europa y Avenida de Samil, justo frente al arenal, que recibía la luz verde de la Xerencia de Urbanismo a finales del pasado mes de noviembre y que desbloqueará un ámbito de más de 10.000 metros cuadrados para acoger viviendas, locales comerciales y un gran área verde.

Esta parcela, hoy ocupada en su mayor parte por matorral y espacios sin utilizar, se sitúa en un punto estratégico; a un lado, la avenida que desemboca en la playa y, al otro, la conexión con Castelao y el tejido residencial del entorno de Pertegueiras.

Según la documentación oficial, el nuevo planeamiento permite levantar edificios de hasta tres alturas, combinando actividad económica y viviendas. Aproximadamente, siete de cada diez metros cuadrados edificables se reservarán para usos terciarios, es decir, comercio, hostelería y oficinas, y el resto se dedicará a uso residencial. Dentro de este paquete de viviendas, una parte deberá destinarse a régimen protegido, con precios limitados.

En principio, no se trata de una urbanización masiva, sino una operación con densidad moderada en una zona donde el suelo es escaso y que se sumará a las obras que está ejecutando el Concello de recuperación dunar de la playa de Samil. El plan general fija un horizonte máximo de nueve años para completar el desarrollo del ámbito, por lo que el nuevo frente urbano de Samil se concibe como una transformación gradual.

Zona de la intervención.

Entre los potenciales beneficios, destacan la creación de vivienda, incluida una cuota de protección oficial, la aparición de nuevos servicios de proximidad y la mejora de la conexión peatonal con la playa. En la documentación oficial, además, consta la exigencia de estudios de ruido y medidas para reducir la contaminación acústica, estudios para evitar el riesgo de inundación y la protección patrimonial de, por ejemplo, dos hórreos tradicionales, que deberán conservarse e integrarse en los espacios libres.

Además, el proyecto reserva también alrededor de 1.800 metros cuadrados para zonas verdes, que se integrarán en forma de parque lineal que conectará Samil con la avenida de Castelao mediante vías peatonales y ciclistas. La idea es que se pueda llegar a pie o en bici desde el núcleo urbano hasta la playa sin necesidad de compartir trayecto con el tráfico rodado.

Este parque funcionará, también, como transición visual: entre los edificios y la arena habrá siempre una franja verde, cuya presencia será obligatoria en la ordenación definitiva. Hay que tener en cuenta que el plan urbanístico señala que la nueva edificación deberá minimizar el "efecto pantalla" sobre el mar y evitar un muro frente a la costa.

Navia-Caramuxo

También este pasado noviembre, la Xunta dio el visto bueno para un área comercial en la zona de O Caramuxo, que se instalará en una de las tres parcelas en las que se divide el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la zona de Navia, que tiene una superficie total de 30.000 metros cuadrados, de los cuales unos 14.000 se destinarán a tiendas y locales comerciales.

La parcela se encuentra entre la Avenida Ricardo Mella y el polígono empresarial de O Caramuxo, al sur del área residencial de Navia y cerca de la VG-20.

El plan prevé una urbanización integral del ámbito: apertura de nuevos viales, pavimentación, creación de aceras y zonas de aparcamiento, así como la instalación completa de redes de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, suministro eléctrico y alumbrado, telecomunicaciones, gas natural, riego, jardinería, señalización y mobiliario urbano.

El plazo estimado para ejecutar estas obras es de unos seis meses. Solo una vez completada esta fase se podrá levantar, sobre una de las parcelas resultantes, el complejo comercial impulsado por la promotora Global Fitness Sport.

Proyecto en Navia

El proyecto contempla un edificio en dos plantas, con cerca de 10.400 metros cuadrados destinados a tiendas y espacios comerciales y unos 123 metros cuadrados para usos de restauración, y un amplio aparcamiento con 352 plazas de aparcamiento dentro de la parcela, cifra que se eleva a unas 375 al sumar las previstas en los viales del entorno.

Según la documentación de precomercialización, más de la mitad de la superficie bruta alquilable ya estaría reservada de forma preliminar. Sobre la mesa, figura la instalación de cadenas como Aldi o Jysk, conocida como el "Ikea danés", y otras marcas con presencia consolidada en Vigo como Kiwoko, Pepco o Eroski.

Además, también se proyecta la creación de viales de acceso, zonas ajardinadas y una transición planificada entre el entorno industrial de Caramuxo y la zona residencial de Navia, con la intención de integrar la nueva infraestructura en la trama urbana existente.

Esta nueva área comercial podría abrir sus puertas previsiblemente entre finales de 2026 y mediados de 2027.