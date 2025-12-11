El Proyecto 0-3 activa en Vigo una campaña urgente de recogida de alimentos e higiene para bebés

La XIII edición del Proyecto 0-3 arrancará la próxima semana en Vigo con el objetivo de recoger alimentos y productos de higiene de primera necesidad para bebés de 0 a 3 años, que serán distribuidos por la Asociación de Freijeiro de Ayuda al Necesitado (Afán) entre familias en situación de vulnerabilidad.

La entidad sin ánimo de lucro ha advertido de la "crítica situación" que se vive este año, en el que ya están atendiendo a 736 familias "que tienen serias dificultades para comer". "Nuestras estanterías y arcones están cada vez más vacíos", ha lamentado Víctor P. Troncoso, uno de los responsables de Afán, que ha subrayado que cada vez son más las familias que se acercan a pedir ayuda.

En este contexto, Diesemm y la Asociación Sinergias 360º retoman su campaña solidaria anual en favor de los más pequeños, un colectivo con necesidades de alimentación e higiene "especiales", tal y como ha recalcado el impulsor de la iniciativa, David Suárez, que ha recordado que leche de fórmula, potitos o pañales "son productos de lujo para muchas familias, pero al mismo tiempo imprescindibles".

Los tres centros deportivos Máis Que Auga volverán a ser, un año más, puntos de recogida del Proyecto 0-3 entre los días 15 y 19 de diciembre, a los que en esta edición se suma el supermercado Eroski Center de Portanet, que recogerá donaciones los días 18 y 19.

Entre los productos que pueden aportarse figuran pañales, toallitas de bebé, potitos infantiles, leche de fórmula, cremas hidratantes, cremas de pañal, biberones o chupetes, con el objetivo de llegar al mayor número posible de familias vulnerables del entorno.