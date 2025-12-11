La Navidad de Vigo viajará en los autobuses entre Madrid, Valencia y Segovia Concello de Vigo

El Concello de Vigo y el Grupo Avanza han presentado este jueves la campaña que ha puesto en marcha el operador de transporte público que llevará a la Navidad de la ciudad olívica a estar presente en diferentes trayectos de autobús.

Así, los interurbanos que conectan Madrid con los municipios de Getafe, Villalba y Coslada y los de largo recorrido que unen la capital con Segovia y Valencia contarán con publicidad de la Navidad de Vigo.

"La previsión es que esta campaña la vean 16 millones de personas, es un gran efecto que veas de repente que en todo el ámbito de Madrid te hablan de la Navidad de Vigo", ha destacado el alcalde, Abel Caballero.

"Tenemos un número elevadísimo de visitantes del área de Madrid", ha añadido, para presumir, entre risas, que también es "elevadísimo" el número de visitantes de Nueva York. "Vigo se mueve en ese entorno, Madrid, Nueva York, Londres...", ha presumido.

Por su parte, el director general de Avanza, Valentín Alonso, ha recordado su "vínculo" con Vigo, su "segunda ciudad por familia" y ha indicado que esta campaña es una forma de "poner en valor un patrimonio cultural" de la ciudad, "que es la Navidad".

"No podíamos ser egoístas e impedir al resto de españoles que no la pudiesen disfrutar", ha añadido. Además, tanto Alonso como el alcalde se han emplazado para, de cara al año que viene, trasladar la campaña hasta Latinoamérica. "De Nueva York nos encargamos nosotros", ha finalizado Caballero.