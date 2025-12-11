Investigan la supuesta fuga de un agente cancerígeno en las instalaciones del IEO en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha revocado un auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad olívica y ha ordenado que se investigue la supuesta fuga de un agente cancerígeno en las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Así, la Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por una trabajadora del IEO que había denunciado ante el juzgado la presencia de un agente cancerígeno en su puesto de trabajo y que carecía de las medidas necesarias para impedir el riesgo que ocasionaba.

Según la denuncia, que fue sobreseída por el juzgado vigués, la mujer tuvo que ser atendida en dos ocasiones en un centro médico por la influencia del agente, en concreto, formaldehido.

Según la jueza que acordó el archivo de las actuaciones, en este caso la mujer fue atendida en 2019 y 2020 y "a lo sumo podrían consistir en delitos leves" que "ya estarían prescritos", ya que para aplicar el tipo penal es requisito "que las omisiones referidas causen un efectivo riesgo para la vida, salud o integridad física de los trabajadores".