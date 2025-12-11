Caballero pide por carta que propongan a Vigo entre las candidatas a sedes del Mundial 2030

Vigo continúa intentando meter la cabeza en la carrera por ser sede del Mundial 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal, tras la renuncia de Málaga y el escándalo que salpicó la elección de las candidatas, en la que la ciudad olívica pasó de estar entre las seleccionadas a desaparecer de la lista principal.

Ahora, Abel Caballero ha remitido sendas cartas a los presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Uribes, y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, para que propongan a Vigo entre las candidatas a acoger partidos del Mundial.

"La situación es incomprensible", ha señalado el regidor olívico, sobre la circunstancia de que la FIFA otorgue 11 sedes a España y la RFEF haya presentado sólo 10; en el caso del CSD, en cambio, ha indicado que siempre ha optado porque se presenten tanto Vigo como Valencia.

Para Caballero, "la RFEF está haciendo el ridículo" y la FIFA "se debe estar riendo de la Federación Española", porque cuando renunció Málaga "inmediatamente se tendría que incorporar Vigo". Además, ha añadido que lo mismo debería de ocurrir con Valencia para presentar 12 candidaturas a las 11 sedes, por si "se cae alguna".

El alcalde ha vuelto a reiterar que la razón de que Balaídos no esté en esta lista es porque "Rueda le dice a Louzán que no presente a Vigo y Louzán parece que le hace caso", y ahora "hace el ridículo" presentando una candidata menos que las sedes otorgadas, algo "insólito" y "único".