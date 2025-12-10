Revolución en el callejero olívico: Vigo cambiará más de 2.500 placas de sus calles

El Concello prepara una revolución en el callejero vigués. La corporación local ha licitado este martes el contrato para reemplazar las placas identificativas de las vías públicas municipales.

Por un importe de 149.919 euros, el gobierno renovará y modernizará los rótulos identificativos de todo el término municipal. La empresa que se encargue de ejecutar el contrato contará con un plazo de seis meses para cambiar más de 2.500 placas.

De esta forma, el Concello trata de cumplir con su obligación de mantener actualizada la nomenclatura y la rotulación de sus calles y caminos. "El análisis del estado actual del callejero evidencia la necesidad de una sustitución total de las placas", se puede leer en uno de los documentos de la licitación.

Las placas deberán cumplir unos criterios mínimos para facilitar su legibilidad y accesibilidad (tipografía clara y alto contraste), asimismo deberán ser de materiales duraderos y resistentes a impactos, oxidación y radiación.

También deberán incorporar la imagen corporativa del Concello, adaptarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contar con flexibilidad para instalarse en fachadas o báculos y tener la posibilidad de integrarse con sistemas inteligentes (QR, NFC, etc.).

Nuevo diseño de los rótulos identificativos Concello de Vigo

Según se indica en el pliego de contratación, los rótulos tendrán un fondo blanco con una línea de marco roja y la letra irá en fuente de letra Arial, con tamaño variable según la denominación. El margen superior izquierdo incluirá el escudo municipal.

En total, se cambiarán aproximadamente 2.513 rótulos, ya que el término municipal cuenta con 1.860 vías existentes y 300 intersecciones, así como otras necesidades por la longitud de la calle. Las placas tendrán una garantía de 10 años y también se prevé la sustitución de 18 soportes.