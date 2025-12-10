El BNG demanda 260 millones de euros para Vigo ante el "abandono" de la Xunta del PP

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha demandado a la Xunta de Galicia que aumente en 260 millones de euros las inversiones para la ciudad de Vigo en los presupuestos de 2026. Los nacionalistas han presentado este miércoles una amplia batería de enmiendas parciales al proyecto de cuentas del gobierno de Alfonso Rueda.

El frente nacionalista considera "pólvora mojada por desatender un año más las necesidades de la mayor ciudad de Galicia" las cuentas autonómicas para el próximo año. Así lo han defendido en rueda de prensa el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, las diputadas en el Parlamento gallego Alexandra Fernández, Carmela González y Brais Rúanova.

Los representantes nacionalistas han asegurado que las enmiendas del Bloque tratan de poner fin "al abandono y castigo" de la Xunta a Vigo, con alternativas al "grave problema" de la vivienda, a los recortes en la sanidad, a la crisis industrial y laboral, a la falta de servicios públicos y de políticas culturales y deportivas.

"Propuestas concretas y en positivo que demuestran que sí hay una alternativa al PP, el proyecto transformador del BNG con el que queremos hacer de Vigo el motor de una nueva Galiza", ha afirmado Igrexas, que ha valorado que los presupuestos para 2026 "vuelven a demostrar que el Gobierno de Rueda no tiene nada que ofrecer a la ciudad".

Además, ha criticado que "el rodillo absolutista de Feijóo y ahora de Rueda" haya tumbado en el último lustro inversiones por valor de 621 millones de euros en Vigo, tras votar en contra de diversas enmiendas presentadas por los nacionalistas. También ha acusado a Rueda de volver a presentar las mismas "promesas siempre incumplidas" y de "desmantelar" los servicios públicos.

De sanidad a educación, pasando por industria

Entre las enmiendas presentadas por el BNG, se encuentra la propuesta de rescatar el Hospital Álvaro Cunqueiro y absorber Povisa en la red sanitaria pública, así como la creación de dos nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC) y una dotación de personal propio para el CIS Olimpia Valencia.

En lo que respecta a los servicios públicos, también defienden ampliar las plazas de escuelas infantiles y brindar más atención a personas mayores dependientes y con discapacidades. En este sentido, incluyen la construcción de una residencia de mayores en el barrio de Coia.

Por otro lado, han reclamado más de 120 millones de euros para "situar la ciudad como motor económico gallego", con partidas destinadas a impulsar la competitividad de la automoción ante las "incertezas" en el sector. También demandan 35 millones adicionales para desplegar diferentes programas de vivienda pública.

Asimismo, han registrado enmiendas para atender "históricos déficits en infraestructuras" como prolongar el túnel de Beiramar o la construcción del túnel de Xulián Estévez, así como diversas partidas para cultura, deportes y medioambiente.