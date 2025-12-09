Rescatado un hombre que practicaba trial en Moaña (Pontevedra) y resultó herido grave

Un hombre de 59 años tuvo que ser rescatado en Moaña tras sufrir una caída en el monte mientras practicaba trial. Fueron agentes de la Guardia Civil los que tuvieron que acudir al punto para ayudar al motorista.

Más concretamente, según informaron fuentes de la Comandancia recogidas por Europa Press, el accidente se produjo en la zona de la cruz del Monte Paralaia, en un área de difícil acceso, entre malezas y piedras.

La Guardia Civil organizó un operativo de búsqueda y logró dar con el motorista herido, un vecino de Pontevedra. Los medios se desplazaron a la zona caminando unos dos kilómetros y el herido fue posteriormente trasladado en camilla hasta el punto donde esperaba una ambulancia, que lo llevó en estado grave al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En el dispositivo de rescate participaron una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Moaña, efectivos de Bombeiros do Morrazo, Policía Local de Moaña y efectivos sanitarios.