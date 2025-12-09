Atracan a punta de pistola una gasolinera de Tui (Pontevedra): Se escuchó un disparo

Un hombre ha sido detenido esta mañana tras intentar atracar a punta de pistola una gasolinera en el municipio de Tui. Agentes de la Guardia Civil interceptaron al individuo en la propia estación de servicio, tal y como confirmaron fuentes de la comandancia.

Las mismas fuentes precisaron que el arma era real y que los hechos ocurrieron pasadas las 08:00 horas de la mañana de hoy, tal y como recogió Europa Press. Se le atribuye al varón la autoría de un robo con violencia e intimidación.

Según el Instituto Armado, si bien se produjo "un disparo al aire", nadie ha resultado herido y "no hubo peligro para las personas". El atraco se produjo en una estación de servicio de la parroquia de Guillarei.