El Museo MARCO de Vigo registra una "caída de visitas" por falta de apoyo, según el BNG

La bancada nacionalista en el Concello de Vigo demanda al ente local "un maior impulso público" al museo MARCO ante "unha caída das visitas". El BNG culpa directamente a las administraciones responsables de su gestión -Concello, Xunta y Ministerio de Cultura- de esta situación "por teren recortado as achegas económicas case á metade dende a súa apertura no ano 2002".

Tal y como precisó Ana Martínez, edil del BNG en la ciudad, el presupuesto del museo será de 1,25 millones de euros para el próximo 2026, mientras que, hace 25 años, superaba los dos millones de presupuesto.

Más concretamente, prosiguen los nacionalistas, los tres gobiernos que sostienen el museo "aplicaron" estos recortes: El Ministerio de Cultura pasó de 150.000 euros de aportación a 50.000 euros; la Xunta, de 300.000 a 100.000 y el Concello de Vigo, de 900.000 a 770.000 euros.

Con respecto a lo anterior, Martínez culpó a Caballero de "incumplir" su promesa de hacerse cargo de cubrir los recursos que no aportaran el resto de administraciones.

Según el BNG, esta disminución de aportaciones ha repercutido negativamente en el número de visitas de la entidad, que pasó de registrar más de 100.000 en 2011, a 60.000 en la actualidad. "Estas cifras son a proba de como a autocompracencia do PSOE e do PP dende os seus respectivos gobernos deixan o museo MARCO moi lonxe de acadar os seus obxectivos", valoraron desde la formación.

Por último, el Bloque lamenta el hecho de que el museo continúe sin construir una "verdadeira" colección propia, siendo "escasísima" la que tiene.