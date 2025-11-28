La Deputación aprueba el convenio para rehabilitar el Teatro Cine Fraga de Vigo

El pleno de la Deputación de Pontevedra ha aprobado este martes el convenio de colaboración entre la Deputación y la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo. El acuerdo recoge una inversión provincial de 10,2 millones de euros a lo largo de cuatro años.

El convenio se ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular. El Bloque Nacionalista Galego se ha abstenido, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra. Cabe destacar que los más de diez millones de euros se repartirán entre los años 2025 y 2028 y servirán para cubrir los gastos relacionados con la licitación de la redacción del proyecto, de la ejecución y de los servicios de dirección de obra.

También ha recibido la luz verde el plazo para solicitar, ejecutar y justificar los proyectos de la Líña 1 del Plan +Provincia del año 2024, así como se ha aprobado el acuerdo con la UNED para realizar tareas de asistencia técnica en el proyecto de mejora de eficiencia energética de la fachada de su edificio en Pontevedra, la modificación de crédito para el desarrollo del programa A.W.A.V.E.S. y el cambio de titularidad de un tramo de la carretera EP-0203 en favor del Concello de Ponte Caldelas.

Por otro lado, también ha salido adelante la moción presentada por el Partido Popular, que cuenta con mayoría en el pleno, para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. A su vez, ha sido rechazada la moción socialista por la que reclamaban más recursos para el área de igualdad.

Crítica del BNG

Rodríguez también ha trasladado la posición del BNG respecto a la recompra del Teatro Cine Fraga, que califica de "decisión equivocada, estafa y ejemplo de mala gestión". El grupo provincial nacionalista se ha abstenido en la votación por la que se ha aprobado el convenio entre Xunta y Deputación para realizar las obras en el inmueble vigués.

Los nacionalistas consideran que la actuación solo está sirviendo para el "autobombo" de la candidata popular a la alcaldía de Vigo, Luisa Sánchez, así como para encubrir las políticas continuadas de "maltrato y abandono" de la Xunta hacia la ciudad olívica. Además, ha reiterado que se trata de una decisión equivocada, ya que considera que la compra del inmueble a Abanca —por 9,4 millones de euros— es un "regalo" y una "estafa".

"El Teatro Cine Fraga debió ser devuelto a la ciudadanía, no recomprado con el dinero de todas y de todos, regalando con 9,4 millones de euros al banco presidido por la quinta persona más rica del Estado español", ha subrayado la diputada provincial, que también ha recordado el rescate de 9.000 millones de euros que recibió la entidad bancaria, de los que fueron devueltos 1.000.

Así, el BNG ha vuelto a defender la necesidad de cooperación entre Concello, Deputación y Xunta, a través de un consorcio público-privado o cualquier otra fórmula administrativa,"para sumar esfuerzos en la recuperación de uso de este histórico edificio y convertirlo en una dotación cultural verdaderamente útil".